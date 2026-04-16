В Новороссийске пройдут вечерние учения со стрельбами

В акватории порта Новороссийска запланировано проведение учений со стрельбами вечером 16 апреля. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Тренировочные мероприятия военно-морской базы будут проводиться с 21:00 до 23:00. Во время учений НВМБ отработает практические действия по отражению беспилотников и безэкипажных катеров.

В мэрии Новороссийска напомнили, что в период учений в акватории морского порта запрещается движение плавательных средств и маломерных судов. Тренировочные стрельбы в Новороссийске проводятся на регулярной основе.

София Моисеенко