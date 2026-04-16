Новороссиец предстанет перед судом за наезд на человека в порту

Ленинский районный суд Новороссийска рассмотрит уголовное дело, в котором 55-летний местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью при нарушении правил безопасности труда. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в октябре 2025 года мужчина, находясь на территории ПАО «НМТП» и управляя погрузчиком, допустил наезд на производителя работ. В прокуратуре заявили, что фигурант дела нарушил инструкции по организации движения и правила охраны труда, осуществив транспортировку груза, закрывающего обзор водителю.

Пострадавший в результате инцидента получил тяжкий вред здоровью. В рамках действующего законодательства обвиняемому жителю Новороссийска может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Кристина Мельникова