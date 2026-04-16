В ОЭЗ «Кулибин» создадут производство комплектующих для хирургических роботов

ООО «Стандарт НН» намерено создать на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске (Нижегородская область) производство комплектующих для импортозамещающего роботизированного хирургического комплекса. По данным областного правительства, объем инвестиций в проект составит 250 млн руб.

Экспертный совет по развитию особой экономической зоны поддержал заявку ООО «Стандарт НН» на получение статуса резидента.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего экспертный совет одобрил 58 заявок на создание производств в ОЭЗ «Кулибин». Общий объем инвестиций по заявленным проектам — почти 165 млрд руб.

