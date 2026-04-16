Житель Новороссийска пытался закрасить сплошную дорожную разметку

В Новороссийске привлекли к административной ответственности местного жителя, который в 04:50 утра закрашивал дорожную разметку. Об этом сообщили в ГАИ Новороссийска.

Мужчина был обнаружен полицейскими при закрашивании разметки в районе улицы Видова, 5. Видео с места событий опубликовали в официальном канале городской ГАИ в социальных сетях. Установлено, что гражданин пытался превратить сплошную линию разметки в прерывистую.

В госавтоинспекции заявили, что в отношении мужчины составили два административных протокола — за повреждение дорог и за нарушение правил дорожного движения. За нарушение ПДД ему грозит штраф в размере 500 руб., а за действия по закрашиванию разметки — от 5 до 10 тыс. руб.

София Моисеенко