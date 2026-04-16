«Ромео и Джульетта», «Олдбой» и футбол

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также посетить матч футбольных клубов «Ростов» и «Сочи». Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

18 апреля в 18:00 в КСК «Экспресс» выступит GSPD. Тур российского музыканта, исполняющего треки в стиле техно, хардбасс и синтвейв, посвящен десятилетию его карьеры. На концерте будут представлены хиты, а также композиции из нового альбома.

Стоимость билетов – от 1899 руб. (16+)

19 апреля в «Особняке 1898» пройдет концерт «Paris, Paris... Французский шансон в особняке». Оркестр Ratatouille Manouche Orchestre исполнит известные хиты французских шансонье, песни из французских фильмов, произведения современных авторов на французском языке, а также инструментальные композиции в типичной стилистике оркестров джаз-мануш.

Стоимость билетов – от 1200 руб. (6+)

19 апреля в 20:00 в клубе «Подземка» состоится концерт петербургской группы Tardigrade Inferno. Музыканты играют в жанре дарк-кабаре, смешанном с готик-металом. Тур проходит в поддержку нового альбома Hush.

Стоимость билетов – от 2200 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

Театр драмы им. Горького 18 апреля в 18:30 покажет спектакль «Собака на сене». Комедия была написана испанским драматургом Лопе де Вега в 17 столетии, реплики стали классическими, однако произведение по-прежнему звучит актуально, отмечается в описании постановки.

Стоимость билетов – от 400 руб. (12+)

В театре «Человек в кубе» 18 апреля в 19:00 можно посмотреть драму «За закрытыми дверями». Эта пьеса — программная для творчества Сартра и французского экзистенциализма. Главные герои — журналист Гарсен, интеллектуалка Инэс и красотка Эстель — оказываются в гостиничном номере без окон и с запертой дверью. Герои мучаются оттого, что в их прошлом присутствует нечто, что уже невозможно изменить. «События и осознания, которые предстоит пережить героям куда серьезнее, чем невозможность покинуть комнату», — говорится в описании спектакля.

Стоимость билетов – от 1800 руб. (16+)

В Ростовском музыкальном театре в воскресенье, 19 апреля в 18:00 покажут балет «Ромео и Джульетта». Зрители смогут наблюдать на сцене «неподдельные шекспировские страсти, мелодии, покорившие сердца зрителей своим изяществом, темпераментом и выразительностью», сказано в описании. «Ромео и Джульетта» в постановке народного артиста России Алексея Фадеечева много лет идет на сцене театра, собирая полный зал.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

Что смотреть в кино

В ростовских кинотеатрах в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — боевик «Нормал» режиссера Бена Уитли. В фильме снялись Боб Оденкерк, Лина Хиди, Генри Уинклер.

Главный герой Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется безопасным, но после ограбления банка Улисс обнаруживает преступный заговор, в который вовлечен весь город.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

Еще одна премьера этой недели — психологический триллер «Гуру» французского режиссера Яна Гозлана. Главный герой Матье Вассер — самый популярный во Франции коуч по личностному росту. Матт предлагает своим последователям катарсис, который одновременно будоражит массы и вызывает беспокойство у властей. Оказавшись в центре критики, он не останавливается, а продолжает двигаться вперед — к грани между безумием и славой.

Стоимость билетов – от 300 руб. (18+)

В кинотеатрах «Горизонт Cinema&Emotion» и «Киномакс IMAX» в пятницу и в выходные покажут южнокорейский драматический детектив «Олдбой». Фильм режиссера Пака Чхан-ука вышел в 2003 году и стал одним из самых высокооцененных на западе азиатских фильмов. В частности, картина удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля 2004 года.

Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

В пятницу, 17 апреля в 19:30 на стадионе «Ростов-Арена» футбольный клуб «Ростов» сыграет против «Сочи» в матче РПЛ. Сейчас «Ростов» находится на десятой строчке турнирной таблицы, «Сочи» — на шестнадцатой.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

17 апреля в 11:00 в «Донэкспоцентре» откроется выставка «Арт-Ростов», которая будет идти в течение десяти дней. На выставке-продаже будут представлены 2 тыс. произведений более 300 художников и мастеров из разных регионов страны. Центральные событие программы — интерактивная выставка «Суриков. Россия на холсте», показ более 70 шедевров Рене Магритта, представленных в технике жикле, специальная экспозиция к 135-летию Михаила Булгакова и "зона актуального творчества" с работами ростовских художниц Наты Син и Марии Потокиной.

Стоимость билетов – от 350 руб. (0+)

