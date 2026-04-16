Прокуратура вернула 5 тысяч га земли на Ставрополье в госсобственность

Прокуратура Ставропольского края добилась в апелляции возврата в госсобственность земельного участка площадью около 5 тыс. га в Труновском муниципальном округе, который местная администрация передала коммерческой структуре с грубым нарушением земельного законодательства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, сделка прошла без согласования с уполномоченными органами региона, хотя на Ставрополье действовал запрет на отчуждение сельхозземель. Землю оформили на СПК «Колхоз “Терновский”» через схему с мнимым льготным соглашением об участии в краевой госпрограмме по развитию агропроизводства, хотя такие соглашения вправе заключать только министерство сельского хозяйства Ставрополья, а обязательства по ним стороны фактически не исполняли.

Кадастровая стоимость участка превышала 425 млн руб., однако выкупную цену установили на уровне около 1,3 млн руб., то есть примерно 0,3% от оценки, что означает занижение более чем в 300 раз.

Прокуратура потребовала признать отсутствующим право собственности агропредприятия на участок, но Арбитражный суд Ставропольского края сначала отказал в иске. Затем Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования надзора, и ведомство теперь контролирует исполнение этого решения. Схема позволила обойти региональные ограничения на отчуждение сельхозугодий и вывести из-под контроля государства актив стоимостью свыше 425 млн руб.

Власти края давно держат под особым контролем оборот сельхозземель: такие участки нельзя свободно отчуждать без соблюдения специальных процедур, а льготные механизмы господдержки не могут подменять собой решение уполномоченного краевого органа. Именно на этом, судя по материалам прокуратуры, и построили спорную конструкцию — муниципалитет оформил «участие в госпрограмме» как основание для льготного выкупа, хотя обязательства по соглашению не выполнялись, а сам документ, по версии надзора, имел фиктивный характер.

Станислав Маслаков