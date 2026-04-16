Власти Новороссийска выделили 3 млн рублей на дорожные ограждения

Администрация Новороссийска потратит 3 млн руб. из муниципального бюджета на установку дорожных ограждений в 2026 году. Соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заказчиком на выполнение работ выступает управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог Новороссийска. В тендере указывается, что подрядчик должен будет произвести установку ограждений в срок до 28 декабря 2026 года.

Согласно эскизам, приложенным к закупке, исполнитель установит ранее снятые элементы дорожных ограждений на проспекте Ленина, проспекте Дзержинского и на некоторых участках в центре города.

София Моисеенко