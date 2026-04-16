Объем строительных работ на Ставрополье в 2025 году превысил 270 млрд рублей

Ставропольский край в 2025 году усилил позиции лидера строительной отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе. Строители выполнили работ на 274 млрд руб. — рост составил 5,5% по сравнению с 2024 годом, сообщили в региональном минстрое.

Министр строительства и архитектуры Андрей Уваров назвал отрасль ключевым драйвером экономики региона. Всего, по его словам, в крае построили свыше 9 тыс. зданий. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» подстегнул динамику. Регион ввел в эксплуатацию 22,1 тыс. жилых помещений общей площадью 1,8 млн кв. м, из них индивидуальные застройщики возвели 1,1 млн кв. м — это 61,1% от общего объема. Ставрополье обеспечило 23,8% от 7,8 млн кв. м жилья по всему СКФО.

Андрей Уваров акцентировал устойчивый рост. За первые семь месяцев 2025 года объем работ достиг 131,2 млрд руб., а ввели 6454 здания. Край перевыполнил план нацпроекта на 130% за девять месяцев — 1,6 млн кв. м жилья, при этом многоквартирные дома выросли на 14%.

В Ставрополе крупные и средние компании реализовали работ на 31,4 млрд рублей. Город ввел 629,3 тыс. кв. м жилья — плюс 4,5% к 2024 году, индивидуальные застройщики добавили 170 тыс. кв. м с ростом 0,1%. Уже в январе объем подскочил на 27,9% до 1,5 млрд руб.

СКФО в целом наращивал строительство на 4,5% до 841 млрд руб., хотя ввод жилья упал на 13,3%. Ставрополье доминирует: за январь–февраль ввели 635 тыс. кв. м — половину годового плана в 1,2 млн кв. м, а к августу достигли 1,3 млн кв. м. В марте выполнили 50% запланированного жилья.

Региональный проект «Жилье и комфортная среда» к 2030 году ставит цель в 8 млн кв. м; край освоил 26,2%. В 2026-м темпы держатся: за два месяца ввели 302 тыс. кв. м при плане 1,3 млн кв. м, втрое опережая соседей. Спрос на индивидуальное жилищное строительство и господдержка обеспечивают лидерство региона.

Станислав Маслаков