Спасатели обнаружили плывущий в Оке деревянный дом в Нижегородской области

Аварийно-спасательный отряд Нижегородской области обнаружил плывущее по Оке строение, о котором ранее сообщали в соцсетях. Спасатели нашли его в районе затона Бабинский на территории городского округа Дзержинск, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Там добавили, что сигналы о помощи из строения не поступали, дальнейшая информация устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сегодня утром видео плывущего в реке дома опубликовал паблик «Интересный Нижний Новгород». По данным авторов поста, видео было сделано в районе загородной базы «Чайка».

