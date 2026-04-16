Ставрополье направило в Дагестан 10 тонн гуманитарной помощи

В Ставропольском крае организовали сбор и отправку более 10 т гуманитарной помощи для жителей Дагестана, пострадавших от паводков. Фура с грузом отправилась из Краевого Дома молодежи в Ставрополе, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в соцсетях.

Фото: социальные сети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

В состав конвоя вошли питьевая вода, генераторы, тепловые пушки, насосы для откачки воды, средства гигиены, одежда, постельные принадлежности и бытовые предметы. Отмечается, что помощь собирали адресно по запросам людей и местных властей. По словам организаторов сбора, собранный груз должен стать реальной поддержкой для дагестанских семей и поможет быстрее справиться с последствиями стихии.

