На пляже «Дельфин» в Новороссийске демонтировали тренажеры

Спортивную площадку на пляже «Дельфин» в Новороссийске ждут изменения перед летним сезоном. Об этом сообщили в городском управлении курортов и туризма.

Фото: Официальный Telegram-канал Управления курортов и туризма Новороссийска

Тренажеры, которые ранее располагались на площадке в районе пляжа «Дельфин», временно демонтировали. По данным управления курортов Новороссийска, пользователь пляжной территории намерен установить на участке более современное и функциональное спортивное оборудование.

Старые тренажеры отреставрируют в течение полутора месяцев, в этот же срок на пляже планируется обустроить новую воркаут-площадку для силовых упражнений. На ней установят турники, брусья и другие элементы.

София Моисеенко