Карачаево-Черкесия вошла в лидеры по вводу недвижимости

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, доложив о социально-экономическом развитии региона и исполнении президентских поручений. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В докладе главы КЧР освещались основные показатели социально-экономического развития — рост валового регионального продукта и реализация национальных проектов. Так, по итогам 2025 года, объявленного Годом демографического развития, рождаемости и долголетия, в регионе приняли новые меры социальной поддержки семей с детьми. Карачаево-Черкесия вошла в число 21 субъекта страны, лидирующих по объему ввода общей недвижимости.

Среди проблемных вопросов отмечены ветхость систем водоснабжения и состояние зданий образовательных учреждений. При поддержке президента и правительства в республике реализуется программа капитального ремонта школьных зданий и принята региональная программа по капремонту детских садов.

Кроме того, президент и глава КЧР обсудили выполнение президентского поручения по празднованию 200-летия Черкесска, включая реконструкцию социально-значимых учреждений и благоустройство города.

Константин Соловьев