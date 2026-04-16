Рыбинский двигатель ПД-8 для SJ-100 наработал свыше 6100 часов в ходе испытаний

Созданный рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» двигатель ПД-8 для пассажирского самолета SJ-100 в ходе летных и стендовых испытаний наработал свыше 6100 часов. Об этом сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха.

Как отметили в корпорации, общая наработка является ключевым показателем на этапе доводки и подготовки двигателя к сертификации, которая, как сообщал «Ъ», запланирована на апрель 2026 года.

«Благодаря значительной наработке опытных образцов удалось своевременно внедрить конструктивные и технологические решения, обеспечивающие высокие показатели надежности и безотказности, что подтверждается летной эксплуатацией трех самолетов "Суперджет" с двигателями ПД-8, совершивших на сегодня более 140 полетов в рамках доводочных и сертификационных испытаний»,— прокомментировали в ОДК.

За последние месяцы самолеты с двигателями ПД-8 прошли проверку в условиях естественного обледенения в Архангельской области, а также оценку газодинамической устойчивости и скороподъемности. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что двигатель успешно прошел комплекс 150-часовых сертификационных испытаний.

Двигатели ПД-8 разработаны рыбинским предприятием для замены французско-российских силовых установок SaM146 пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года.

Алла Чижова