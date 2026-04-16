Семь человек погибли в ДТП в Новороссийске с начала года

Семь человек погибли в результате ДТП на территории Новороссийска с начала 2026 года, об этом сообщили в городской госавтоинспекции. С января по март произошло 44 аварии, в которых пострадали 60 человек.

В первом квартале текущего года в Новороссийске произошло восемь ДТП с участием несовершеннолетних, в которых травмы получили восемь детей. С участием нетрезвых водителей зафиксировано четыре аварии с четырьмя пострадавшими, погибло два человека.

По данным ГАИ Новороссийска, за прошедшие месяцы по вине пешеходов произошло семь ДТП с шестью пострадавшими и двумя погибшими. Водители стали виновниками четырех аварий с четырьмя пострадавшими.

7,6 тыс. человек с начала 2026 года привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. 88 человек лишили прав управления транспортными средствами.

