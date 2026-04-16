В Хасавюрте задержали членов ОПГ за вымогательство земельного участка под рынком

В Хасавюрте полицейские и сотрудники ФСБ при поддержке центральных органов задержали членов организованной преступной группы, подозреваемых в вымогательстве земельного участка под один из крупных продовольственных рынков города.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По данным МВД по Республике Дагестан, фигурантами дела стали пять жителей Дагестана в возрасте от 37 до 51 года, при этом четыре из них зафиксированы как жители Хасавюрта и один – как житель Хасавюртовского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением уголовного розыска МВД Дагестана совместно с ГУУР МВД России и УФСБ по Дагестану, выяснилось, что группа действовала в составе организованной преступной группы и незаконно завладела землей кадастровой стоимостью 3,5 млн рублей, на которой расположен один из ключевых продовольственных рынков города Хасавюрта.

Согласно официальной версии, подозреваемые, угрожая 47летнему жителю Хасавюрта насильственными действиями и физической расправой, принудительно заставили его отказаться от права собственности на участок, после чего незаконно зарегистрировали его на своё имя. В материалах правоохранительных органов отмечается, что действия злоумышленников квалифицированы по п. «а,б» ч. 3 ст. 163 УК РФ – вымогательство, совершённое в составе организованной группы, в особо крупном размере. В ходе следствия установлено, что земельный участок, находящийся в границах одного из центральных районов Хасавюрта, имеет важное социально-экономическое значение: на нем размещен популярный продовольственный рынок, обеспечивающий торговлю овощами, фруктами и другими продуктами питания для местных жителей.

В настоящий момент четыре фигуранта уже задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, а правоохранительные органы продолжают работу по задержанию остальных участников группы. В пресс-службе МВД по Республике Дагестан подчеркнули, что уголовное дело ведется в рамках комплексной оперативноразыскной кампании, направленной на борьбу с организованной преступностью и вымогательством в республике. Дополнительные материалы по делу уже направлены в следственные органы, где идет дополнительная проверка на причастность фигурантов к другим преступлениям, связанным с незаконным завладением земельными участками и имуществом граждан.

Станислав Маслаков