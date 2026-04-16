Химические отравления стали причиной смерти 75 жителей Удмуртии с начала года

75 жителей Удмуртии умерло из-за острых химических отравлений в январе — марте. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике, всего зарегистрировано 323 случая таких отравлений.

142 жителя (44% от общего числа) отравились лекарствами. «Основные причины — суицидальная попытка или ошибочный прием медикаментов»,— говориться в сообщении. На втором месте находятся алкогольные отравления - 53 человека (16%). 27 из них погибли, в основном при употреблении этанола. Мужчин и женщин среди пострадавших поровну.

Напомним, за 2025 год было зафиксировано 1,1 тыс фактов острых химических отравлений, из них 328 связаны с алкоголем и суррогатами в 453 случая — с лекарствами.