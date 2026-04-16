Экс-вице-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о взятках

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу по делу о получении взяток на сумму свыше 10 млн руб., сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего замглавы муниципального образования город-курорт Сочи и экс-директора правового департамента городской администрации фигурантам вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее суд отклонил жалобу экс-вице-мэра на арест и оставил его под стражей.

Вячеслав Рыжков