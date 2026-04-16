Под Геленджиком ликвидировали лесной пожар

В районе Архипо-Осиповки под Геленджиком ликвидировали лесной пожар на площади 0,1 га. Об этом сообщили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возгорание произошло в лесном массиве Хропаковой щели. Пожар локализовали утром 16 апреля, а полностью потушить его удалось в 12:15.

В краевом лесопожарном центре напомнили, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров и другие нарушения пожарной безопасности преследуются по закону.

София Моисеенко

Новости компаний Все