В районе Архипо-Осиповки под Геленджиком ликвидировали лесной пожар на площади 0,1 га. Об этом сообщили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возгорание произошло в лесном массиве Хропаковой щели. Пожар локализовали утром 16 апреля, а полностью потушить его удалось в 12:15.

В краевом лесопожарном центре напомнили, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров и другие нарушения пожарной безопасности преследуются по закону.

София Моисеенко