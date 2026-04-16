Глава Туапсинского района провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о проведении заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его словам, рабочие группы обследовали 31 жилое помещение, а также социальные объекты, пострадавшие в результате атаки.

Он отметил, что обходы продолжаются и будут проводиться в том числе в выходные дни, поскольку часть жителей в момент работы комиссий находится на рабочих местах.

В пункте временного размещения, организованном на базе школы №6, находятся 22 человека. Им предоставлены питание и базовые условия проживания. В ПВР дежурят врач и психолог.

По поручению главы района его заместителю Валерию Мирошниченко поставлена задача разместить пострадавших в гостинице с более комфортными условиями. Гражданам, полностью утратившим имущество, будет передано необходимое имущество и предметы первой необходимости.

Власти заявляют о планах максимально ускорить восстановление поврежденного жилья и оказание помощи пострадавшим.

Сергей Бойко также выразил соболезнования родственникам погибших в результате ночной атаки БПЛА и сообщил, что семьям будет оказана необходимая поддержка. Пострадавшим он пожелал скорейшего восстановления.

