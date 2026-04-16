В Ленобласти начинается пожароопасный сезон

С 17 апреля на землях лесного фонда Ленинградской области официально стартует пожароопасный сезон. Региональная диспетчерская служба переведена на круглосуточное дежурство, а система видеомониторинга и силы пожаротушения приведены в полную готовность.

Соответствующий приказ подписан комитетом по природным ресурсам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Соответствующий приказ подписан комитетом по природным ресурсам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно плану тушения, в полную готовность приведены 71 пожарно-химическая станция, расположенные на базе 19 районных лесничеств. Общий мобилизационный ресурс текущего сезона составляет 5 666 человек личного состава, 2 549 единиц техники, 13 586 единиц специализированного оборудования и 21 790 единиц иных средств пожаротушения.

Власти региона напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Конторщиков Кирилл

Конторщиков Кирилл