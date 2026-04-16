Отопительный сезон закончится в Оренбурге 20 апреля

Отопление в Оренбурге будет отключено в понедельник, 20 апреля. Постановление об установлении срока окончания отопительного периода подписал глава города Альберт Юмадилов. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Решение о завершении отопительного сезона в данную дату принято в связи с окончанием низких ночных температур»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в Оренбурге проходит подготовка к новому сезону. В городе уже сформированы графики проведения гидравлических испытаний и опрессовок.

Георгий Портнов