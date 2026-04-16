В Туапсе не зафиксировано превышение концентрации вредных веществ после атаки БПЛА

Концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе в Туапсе после ночной атаки беспилотников остается в пределах нормы, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По его словам, превышений допустимых показателей не зафиксировано. Мониторинг состояния воздуха продолжится: отбор проб будет проводиться три раза в день — утром, днем и вечером.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора осуществляют контрольные замеры в центральной части города с учетом направления ветра.

