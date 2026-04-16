Власти заявили, что воздух в Туапсе остается чистым после атаки БПЛА

Концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе в Туапсе после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов не превышает установленных нормативов, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

По его словам, по итогам проведенных замеров превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано. В то же время мониторинг качества воздуха будет продолжен: специалисты ведомства планируют проводить отбор проб трижды в сутки — утром, днем и вечером.

В настоящее время контрольные измерения осуществляются в центральной части города с учетом текущего направления ветра.

