В Сочи в результате ночной атаки БПЛА повреждено здание детсада

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с гибелью и ранениями мирных жителей Краснодарского края после атак беспилотников. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования нанесли серию ударов по населенным пунктам региона с применением БПЛА. В Туапсе погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя, еще несколько жителей получили ранения. Повреждены частные дома, объекты портовой инфраструктуры и гражданские суда.

В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи повреждено здание детского сада, в поселке Лоо — жилые дома. Кроме того, в территориальных водах России атаке подвергся нефтяной танкер под флагом Либерии; его капитан, гражданин Турции, получил ранения и был госпитализирован.

Сотрудники СКР провели осмотры мест происшествий, зафиксировали повреждения и назначили взрывотехнические экспертизы. В ведомстве заявили, что по итогам расследования будет дана правовая оценка действиям причастных лиц.

