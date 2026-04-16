На Дону и Кубани вдвое уменьшилось число вакансий с удаленной работой

Доля вакансий с возможностью удаленной работы в Краснодарском крае и Ростовской области в первом квартале 2026 года сократилась примерно вдвое, составив от 3 до 7% в зависимости от региона и методики подсчета, следует из данных hh.ru и «Авито Работы», на которые ссылаются «Ведомости Юг».

Тенденцию к возвращению сотрудников в офис подтверждает структура предложений. В Краснодарском крае из более чем 72,4 тыс. вакансий 78% предполагают очный формат занятости, что на 7 процентных пунктов выше показателя годичной давности. Доля дистанционных предложений сократилась с 15 до 7%. В Ростовской области из 40,5 тыс. вакансий 76% ориентированы на работу в офисе (рост на 5 п. п.), тогда как удаленный формат занимает около 6% против 15% годом ранее, уточнила директор hh.ru по югу и Черноземью Марина Качанова.

По ее оценке, дистанционная занятость перестает быть универсальной корпоративной практикой и используется компаниями выборочно — как инструмент для решения отдельных кадровых задач. Опрос hh.ru показывает, что более двух третей работодателей принимают решения о переводе сотрудников на удаленный формат индивидуально, исходя из специфики их функций. Готовность удовлетворить соответствующие запросы работников выразили 38% компаний, тогда как 26% выступают против удаленной работы.

К преимуществам дистанционного формата работодатели относят экономию времени и затрат на дорогу (72%), расширение географии подбора персонала (57%), повышение привлекательности компании (64%) и гибкость графика (45%). Среди основных недостатков — размывание границ между работой и личной жизнью, приводящее к выгоранию (58%), сложности коммуникации (57%), а также организационные и технические проблемы (27%).

Вячеслав Рыжков