Мэрия Новороссийска ведет переговоры с «Росводоканалом»

Власти Новороссийска планируют заключить концессионное соглашение по модернизации водоснабжения с «Росводоканалом». Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, в настоящее время обе стороны пришли к пониманию, но некоторые условия соглашения подлежат корректировке.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Те условия соглашения, с которыми мы ранее были не согласны, подлежат корректировке. Нам важно решить значимые для города задачи, не потеряв при этом социальных ориентиров»,— заявил глава Новороссийска.

Андрей Кравченко отметил, что переговоры в рамках возможного заключения концессии ведутся уже определенное количество времени. Глава города выразил надежду, что сторонам удастся прийти к итоговому результату.

Инициатива о заключении концессионного соглашения, по словам мэра, основана на колоссальном объеме работ по модернизации существующей системы водоснабжения в Новороссийске. Для реализации задач муниципалитету требуется дополнительное финансирование и новые инструменты.

София Моисеенко