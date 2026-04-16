Количество вагонов в «Буревестнике» Нижний Новгород — Москва увеличат на лето

Состав скоростного двухэтажного поезда «Буревестник», курсирующего между Москвой и Нижним Новгородом, с 17 апреля увеличат до 13 вагонов. В обычное время состав состоит из 10 двухэтажных вагонов разного класса.

Увеличенный состав будет ходить по маршруту до 1 октября.

Как писал «Ъ-Приволжье», запустили двухэтажный «Буревестник» в декабре 2025 года. За январь-март текущего года поезд перевез около 322 тыс. человек.