В Петербурге задержали майора полиции по подозрению в торговле наркотиками

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД совместно со Следственным комитетом задержали майора полиции Ивана Евсеева, работавшего в пресс-службе ведомства. Ему вменяется незаконный сбыт наркотических средств, возбуждено уголовное дело.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Задержанный работал в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Обыски в квартире фигуранта в Невском районе прошли накануне, 15 апреля. Второй подозреваемый был задержан в Адмиралтейском районе. К вечеру того же дня майор был процессуально задержан на 48 часов, пишет «Фонтанка».

«По указанию руководства ГУ МВД России по данному факту инициирована служебная проверка. При установлении вины сотрудник понесет наказание в соответствии с действующим уголовным законодательством и будет уволен из органов внутренних дел»,— сообщили в ГУ МВД России.

По данным следствия, задержанные могут быть причастны к распространению марихуаны и кокаина в малых дозах — минуя систему закладок, напрямую конечному потребителю.

Конторщиков Кирилл