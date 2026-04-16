В Петербурге пенсионер стрелял рядом с детским садом для проверки оружия

На Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге 72-летний мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры на первом этаже. Как он позже пояснил задержавшим его полицейским, огонь он открыл, чтобы «проверить» приобретенное ранее оружие — пневматическую винтовку, сообщили в УМВД по городу и Ленинградской области.

Полицейские в Петербурге задержали пенсионера за стрельбу рядом с детским садом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пенсионер стрелял по пластиковым бутылкам во дворе, который находится рядом с детским садом.

Полицейские доставили стрелка в отдел полиции и изъяли у него оружие. После опроса пенсионера отпустили под обязательство о явке.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Матвей Николаев

