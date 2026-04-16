Выдача автокредитов в Удмуртии сократилась в марте на 14,7%

В марте жителям Удмуртии выдали 1,6 тыс. автокредитов, что на 14,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству выданных автозаймов Удмуртия заняла 16-е место среди регионов РФ.

В целом по стране за первый месяц весны было оформлено 86,9 тыс. автозаймов (+10,4% год к году). «Несмотря на некоторое оживление в марте, в целом, выдача автокредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это свидетельствует о невысоком спросе на автокредиты, прежде всего, по причине недавнего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, и общего роста цен на автомобили»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Сильнее всего выдача увеличилась в Липецкой (+39,4%) и Рязанской (+37,7%) областях, Москве (33,8%) и Тульской области (+26,1%). В частности, в минус ушли Кемеровская (-14,8%), Самарская (-6%) и Оренбургская (-3%) области.

Средний размер автокредита в феврале 2026 года составил 1,52 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,3%.