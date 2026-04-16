Бывший гендиректор «Крыльев Советов» стал исполнительным директором женской Суперлиги

Роберт Тер-Абрамян назначен на пост исполнительного директора женской Суперлиги. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Роберт Тер-Абрамян

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Роберт Тер-Абрамян

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Будем работать в тесной связке с клубами, футболистками, партнерами и вещателями. Ключевая задача — усиливать лигу как продукт: расширять аудиторию, повышать медийность и усиливать коммерческую составляющую»,— говорится в сообщении.

Роберт Тер-Абрамян был назначен гендиректором «Крыльев Советов» в феврале 2025 года. Спустя четыре месяца он объявил об отставке. В октябре он продолжил карьеру в качестве коммерческого директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Георгий Портнов