Бывший гендиректор «Крыльев Советов» стал исполнительным директором женской Суперлиги
Роберт Тер-Абрамян назначен на пост исполнительного директора женской Суперлиги. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Будем работать в тесной связке с клубами, футболистками, партнерами и вещателями. Ключевая задача — усиливать лигу как продукт: расширять аудиторию, повышать медийность и усиливать коммерческую составляющую»,— говорится в сообщении.
Роберт Тер-Абрамян был назначен гендиректором «Крыльев Советов» в феврале 2025 года. Спустя четыре месяца он объявил об отставке. В октябре он продолжил карьеру в качестве коммерческого директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).