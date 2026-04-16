Суд оставил в силе решение о взыскании участка экс-главы «Гравитона»

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения кассационную жалобу представителя бывшего генерального директора строительной компании «Гравитон» Александра Ярчука. Жалоба касалась оспаривания судебных решений по гражданскому делу об обращении взыскания на имущество должника в рамках исполнительного производства, сообщает пресс-служба суда.

Ранее, в 2024 году, Прикубанский районный суд Краснодара признал бывшего руководителя виновным в злоупотреблении полномочиями и обязал его возместить предприятию причиненный ущерб в размере более 5,6 млрд руб. Однако задолженность перед взыскателем в полном объеме погашена не была.

С учетом наличия у должника недвижимого имущества на территории Краснодарского края и Республики Адыгея судом было принято решение об обращении взыскания на земельный участок сельскохозяйственного назначения. Речь идет об участке площадью 2,2 га, расположенном в Апшеронском районе.

В ходе рассмотрения дела в кассационной инстанции были изучены представленные материалы, а также заслушаны доводы стороны заявителя. По итогам проверки судебная коллегия не установила оснований для отмены или изменения ранее принятых судебных актов.

Принятые ранее решения признаны законными и обоснованными, они оставлены без изменения, а кассационная жалоба — без удовлетворения.

Мария Удовик