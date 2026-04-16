Дроппер из Кемеровской области вернет полмиллиона пенсионерке из самарского региона

Суд постановил взыскать с жителя Кемеровской области полмиллиона рублей, похищенных телефонными мошенниками у пенсионерки из Чапаевска. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает контрольный орган в четверг, 16 апреля.

Проверка показала, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Неустановленные лица дозвонились до нее, ввели жертву в заблуждение, и она перевела на указанный преступниками банковский счет свои сбережения.

Деньги поступили на счет 24-летнего жителя города Гурьевска. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Георгий Портнов