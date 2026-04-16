Топ-менеджер «Мотовилихи» примет участие в праймериз «Единой России»

На праймериз «Единой России» по выборам в Пермскую городскую думу заявился Михаил Ермашов, сообщает телеграм-канал регионального отделения партии. Господин Ермашов является заместителем директора нефтепромыслового производства ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Он подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному избирательному округу №12.

Сейчас депутатом от партии по этому округу является Александр Колчанов. Господин Колчанов занимает должность заместителя директора по развитию ООО «Форвард Сервис». Ранее он возглавлял департамент строительства, реконструкции и ремонта ОАО «Мотовилихинские заводы».

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» принадлежит АО «Мотовилихинские заводы». Компания выпускает металлургическую продукцию, нефтепромысловое и буровое оборудование.