Участок Невского проспекта отремонтируют за 200 миллионов рублей

Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга объявила конкурс на ремонт участка Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского. Начальная цена контракта составляет 202,5 млн рублей, подрядчика определят 14 мая, работы должны быть завершены до 2 ноября 2026 года.

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Работы планируют завершить осенью 2026 года

Подрядчику предстоит обновить дорожное покрытие на отрезке протяженностью 1,489 км. Необходимость ремонта обусловлена критическим износом асфальтового полотна — на магистрали зафиксированы трещины, выбоины и глубокая колея, указано на портале Госзакупок.

Ремонт Невского проспекта разделен на три этапа. Первый — от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания — был выполнен в 2025 году. Текущий конкурс относится ко второму этапу. В перспективе запланирован третий этап — ремонт трамвайных путей на пересечении Невского и Литейного проспектов.

Конторщиков Кирилл