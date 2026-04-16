В Казани у ООО «Яратам косметика» выявили задолженность по налогам и сборам на сумму 5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Задолженность казанской компании «Яратам косметика» превысила 5 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проверки также установлено, что у предприятия имелась задолженность по заработной плате перед шестью работниками на общую сумму 206,6 тыс. руб. В отношении генерального директора возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали на 10 тыс. руб.

В дальнейшем выявили новые нарушения трудовых прав работников: не произведен окончательный расчет с одним из сотрудников на сумму 32 тыс. руб., а также имеется задолженность по заработной плате перед другим работником в размере 291,5 тыс. руб. Кроме того, трем сотрудникам несвоевременно выплатили заработную плату за январь.

В отношении генерального директора возбудили новое административное дело, по итогам рассмотрения которого он признан виновным и дисквалифицирован сроком на один год.

Анна Кайдалова