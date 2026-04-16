Со скорой помощи в Ижевске взыскали 320 тысяч рублей из-за задержки в 11 часов

Скорая помощь в Ижевске выплатит более 300 тысяч рублей матери умершего пациента, бригада медработников к которому прибыла почти через 11 часов после первого вызова. Решение о взыскании расходов на похороны и компенсации морального вреда по гражданскому делу принял Ленинский райсуд Ижевска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Истцом выступает мать умершего. Установлено, что 1 января 2024 года в 17:13 она сообщила диспетчеру скорой помощи об острой боли и отеках в конечностях у ее 36-летнего сына. Вызов бригаде СМП был передан только 2 января в 04:08. Спустя девять минут медработники были на месте.

«Проведен осмотр пациента, поставлен диагноз, введена внутримышечная инъекция препарата. Пациент и истец отказались от транспортировки в медицинское учреждение»,— следует из материалов дела. Вечером 2 января ему стало хуже — на место вновь прибыла бригада скорой помощи. После медицинских процедур, в их числе ЭКГ, сатурация, анализ крови, введение инъекций и другие врачебные манипуляции, пациента госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Ночью 3 января он скончался.

Судебные эксперты выявили ряд нарушений. В их числе — необоснованная задержка прибытия бригады в 10 часов и 55 минут, установленный диагноз (не сообщается) в клиническую картину не вписывается, необходимый препарат пациенту не вводился. Кроме того, медработники фальсифицировали письменный отказ от госпитализации на дополнительное обследование, что способствовало ухудшению состояния здоровья. При этом причинно-следственной связи между работой специалистов и наступлением смерти нет.

Суд пришел к выводу о медицинской помощи ненадлежащего качества и взыскал со скорой помощи в пользу матери умершего 250 тыс. руб. компенсации морального вреда и почти 70 тыс. руб. расходов на погребение.