Аналитика МегаФона: в какие регионы и страны звонят жители Башкирии

Жители республики стали в 1,5 раза чаще общаться по телефону. Если в марте 2025 году один человек в среднем проговаривал по 3 часа 55 минут в месяц, то за тот же период 2026 года — уже по 5 часов 55 минут. Несколько изменилась и география иностранных вызовов из региона, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенную статистику абонентов.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Как показывают большие данные оператора, горожане в Башкирии чуть более общительны, чем сельские жители. Они проводят «на телефоне» в среднем 6 часов 19 минут в месяц, тогда как сельчанам нужно 5 часов 52 минуты. Среди городов самые высокие цифры по времени разговоров показывают Мелеуз, Октябрьский и Кумертау. Среди малых населенных пунктов — Кананикольское в Зилаирском районе, Сосновый Бор в Бирском и Побоище в Кугарчинском.

Любимые собеседники в регионах России у башкортостанцев неизменны второй год подряд. Лидирует Самарская область, на которую приходится почти 40% междугородних звонков из республики. Далее следуют Москва и Санкт-Петербург с областями: их показатели равны 16% и 8,5% соответственно. Замыкают «пятерку» Татарстан и ХМАО с долями 3,8% и 3,6%. Между тем, в сегменте звонков за рубеж произошли изменения. В 2025 году абоненты из Башкирии чаще звонили в Узбекистан, Туркменистан, Китай, Таджикистан и Беларусь. В 2026-м — впереди Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Туркменистан и ОАЭ.

«Каждый месяц жители республики суммарно проговаривают миллионы часов. Чтобы у каждого была возможность подобрать оптимальный пакет услуг связи, в том числе с бесплатными звонками близким, безлимитным интернетом, “бонусным” доступом к онлайн-кинотеатрам, мы последовательно развиваем сеть дистрибуции в регионе. В частности, новый салон начал работу на улице Серебряной в Зубово. Жители крупного села под Уфой и близлежащих малых населенных пунктов могут получить консультацию и приобрести сим-карту, не выезжая в город. Современные тарифы дают доступ к большому числу сервисов, включая защиту от спама, доступ к нейросетям, повышенные скорости загрузки. Все это в салоне подключат и настроят», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

ПАО «МегаФон»