Повреждения после атаки БПЛА в Туапсинском районе попали на видео

В Туапсинском муниципальном округе опубликованы кадры последствий ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. На видео, которое опубликовал оперштаб региона, зафиксированы повреждения по одному из адресов, где специалисты продолжают обследование территории.

Для оценки ущерба в муниципалитете сформированы семь рабочих групп. Их задача — проведение подомовых обходов, осмотр объектов и фиксация всех выявленных повреждений. В администрации уточняют, что при увеличении числа обращений граждан возможно привлечение дополнительных специалистов.

Ранее в округе был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время на местах продолжается работа экстренных служб, а также представителей муниципальных органов, обеспечивающих координацию мероприятий по ликвидации последствий.

Согласно уточненным данным, обломками беспилотников повреждены 24 частных дома и шесть многоквартирных жилых зданий. Кроме того, зафиксированы повреждения объектов социальной инфраструктуры, включая Туапсинский морской кадетский корпус, здание профессионального лицея №29 и детскую школу искусств имени Рахманинова.

Власти отмечают, что обследование территорий продолжается и число пострадавших объектов может увеличиться по мере поступления новых обращений. Участники рабочих групп проинструктированы осматривать не только заранее определенные адреса, но и дополнительные объекты, на которые укажут жители.

Для оперативного взаимодействия с экстренными службами жителям доступны единый номер 112, а также телефоны ситуационного центра: 2-52-12 и 2-42-12.

С ночи в Туапсинском округе действует пункт временного размещения на базе школы №6. В настоящее время там размещены 10 человек, для которых организованы условия проживания, включая питание, воду и необходимые бытовые ресурсы.

По последней информации, в результате атаки пострадали семь человек. Подтверждена гибель двух человек — 14-летней девочки и взрослой женщины, личность которой устанавливается. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, остальным помощь оказана на месте.

Мария Удовик