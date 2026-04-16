В Батайске мошенница украла у пенсионерки деньги и украшения под предлогом снятия порчи

Жительница Батайска стала жертвой мошенницы, отдав ей 5 тыс. руб. и ювелирные украшения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Злоумышленница постучалась в квартиру 80-летней пенсионерки и рассказала о том, что приехала из Сербии и ей необходимы хоть какие-то вещи. Потерпевшая отдала ей кнопочный телефон и килограмм гречки. На этом мошенница не остановилась и убедила горожанку в том, что на ней есть порча. Вознаграждением за ее снятие стали деньги и украшения. Получив желаемое, фигурантка скрылась.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемой.

Мария Хоперская