Суд в Туве признал незаконным переизбрание Допчун-оола верховным шаманом России

Верховный суд Тувы оставил в силе решение предыдущей инстанции о признании недействительным избрание Кара-оола Допчун-оола верховным шаманом России. С иском в 2024 году обратился руководитель одной из шаманских организаций республики.

В обоснование своих требований он указал, что вопрос о переизбрании Кара-оола Допчун-оола не был включен в повестку дня собрания и фактически не рассматривался. В прошлом году Кызылский горсуд удовлетворил иск заявителя, что стало основанием для исключения соответствующей записи из ЕГРЮЛ. Кара-оола Допчун-оола подал апелляционную жалобу на это решение, которую суд оставил без удовлетворения, указав на то, что вопрос об избрании руководителя не был включен в повестку дня общего собрания. Кроме того, в собрании приняли участие не все участники сообщества.

«Нельзя меня лишить этого звания [верховный шаман России], потому что кто шаман, а кто нет, решается среди шаманов на общем собрании, а не в суде»,— прокомментировал решение Верховного суда Тувы Кара-оола Допчун-оола (цитата по ТАСС).

Соответствующее звание он получил впервые в 2018 году по итогам международного шаманского съезда. Переизбрание Кара-оола Допчун-оола произошло в 2024 году.

