«Эксперт РА»: кредитный рейтинг НОВИКОМа подтвержден на уровне ruAA

Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) на уровне ruAA с прогнозом «стабильный». Высокая оценка обусловлена уверенными рыночными позициями банка и качеством ресурсной базы и активов.

По итогам 2025 года активы НОВИКОМа составили 1 465,0 млрд рублей, что позволило банку войти в ТОП-15 крупнейших финансовых организаций России. Собственный капитал составил 129,3 млрд рублей, а чистая прибыль банка достигла 26,5 млрд рублей.

Аналитики агентства выделили высокую рентабельность капитала (ROE) НОВИКОМа. По итогам 2025 года она достигла 21,1% — это один из лучших результатов в банковской отрасли. Положительное влияние на рейтинг оказал стабильно низкий уровень операционных расходов (CIR), который составил около 27%.

В отчете «Эксперт РА» отмечается рост показателей НОВИКОМа в сегменте обслуживания крупных промышленных компаний. Этому способствует укрепление партнерских отношений с предприятиями Госкорпорации Ростех, а также активная работа по диверсификации клиентской базы. За последние два года доля системообразующих предприятий ТЭК, машиностроения, нефтехимии, IT и других ключевых отраслей отечественной экономики выросла до 73%.

Аналитики позитивно оценивают систему корпоративного управления в НОВИКОМе, назвав ее соответствующей рыночным позициям организации.

«Сегодня НОВИКОМ – уже не просто организация, обеспечивающая банковское обслуживание промышленности, а универсальный финансовый партнер для широкого круга компаний системообразующих отраслей. Подтверждение высокого рейтинга отражает результаты трансформации: мы усиливаем рыночные позиции, диверсифицируем клиентскую базу и повышаем эффективность бизнеса. В центре нашей стратегии – устойчивость и способность гибко реагировать на запросы экономики», – отметила Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

В новом стратегическом цикле НОВИКОМ продолжит свое развитие в качестве универсального банка. Организация намерена сохранить темпы роста ключевых показателей деятельности выше среднерыночных.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru, с позитивным прогнозом рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|». Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

** * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

* ** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»