МегаФон выявил типичные баги современных телефонов

С начала прошлого года оператор провел тестирование более ста моделей смартфонов разных производителей, которые представлены на российском рынке. В ходе проверок выявлены технические несоответствия стандарту сотовой связи, характерные для большинства современных устройств разных производителей, ценовой категории брендов.

Наиболее распространенный баг, зафиксированный в 68% моделях — низкая пропускная способность (throughput) в сетях 3G и 4G. Чуть реже — в 65% случаев выявлены ошибки в агрегации несущих частот (CA), из-за чего гаджет не может объединить сигналы от нескольких базовых станций в один высокоскоростной канал. Обе они приводят к снижению фактической скорости передачи данных относительно технических возможностей сети оператора.

Еще одна проблема, связанная с некорректным отображением «Визитки», обнаружена в 60% телефонов. Сегодня маркировка звонков стала обязательной для юридических лиц, поэтому важно, чтобы информация о звонящем была доступна на экране. Наиболее частые недоработки в отображении: нечитаемые символы и статичный показ без прокрутки, что не позволяет определить название компании, которое может включать до 32 символов.

Кроме того, в 40% гаджетов не настроены точки доступа (APN), из-за чего не происходит автоматическое подключение к сети оператора. Столько же — 40% — имеют недостатки с локализацией интерфейса. Некачественный перевод на русский язык или его отсутствие в отдельных разделах меню осложняет навигацию. Чуть менее трети (31%) протестированных образцов имеют проблемы со стабильностью работы в период высокой нагрузки.

Ещё один технический недочёт, который выявлен в четверти тестов — отклонения по гарантированной скорости передачи данных (Guaranteed Bit Rate), когда не поддерживается стабильное соединение с требуемой скоростью, особенно в условиях высокой нагрузки на сеть. Это негативно сказывается на качестве сервисов в целом и в частности видеозвонков, стриминга и работы облачных сервисов.

Повышенный уровень частоты ошибок блоков при передаче данных (Block Error Rate) обнаружен в 14% случаев. Высокий показатель приводит к потерям пакетов данных и замедлению загрузки контента, кроме того, это негативно влияет на инфраструктуру оператора и других подключенных к ней абонентов.

Тестирование в лаборатории МегаФона проводится на сетях 3G, LTE и даже 5G. Такой проактивный подход гарантирует, что абоненты не столкнутся с проблемами при переходе на сети пятого поколения: потенциальные сложности выявляются и устраняются ещё до массового внедрения стандарта.

Лаборатория МегаФона работает с большинством производителей, представленных на российском рынке. В ходе тестирования специалисты выявляют и помогают устранить технические недочёты и несоответствия стандарту сотовой связи. После успешного завершения всех проверок устройство поступает в розничные салоны МегаФона и Yota. Это позволяет пользователям оценить качество связи и скорость от оператора №1 без искажений изза проблем в работе гаджета.

«Наша задача — выстраивать системный диалог с вендорами, чтобы устранить причины некорректной работы ещё до выхода новинок на рынок. Наши партнёры заинтересованы в сотрудничестве — они понимают, что корректная работа в российских сетях напрямую влияет на доверие потребителей и репутацию бренда. Каждое выявленное ограничение становится предметом доработки, после которой мы проводим повторные тесты. Иногда требуется несколько итераций, чтобы добиться стабильной работы девайса в наших сетях», — рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

