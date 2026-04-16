Аренда офисов класса А в Петербурге впервые с 2021 года пошла вниз

По итогам первого квартала 2026 года средняя ставка аренды в бизнес-центрах класса А в Санкт-Петербурге составила 2,8 тысячч рублей за квадратный метр в месяц с учетом НДС и эксплуатационных расходов. Это на 6% ниже показателя за аналогичный период 2025 года, подсчитали в Bright Rich | CORFAC International. Снижение стало первым для этого сегмента с начала 2021 года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По итогам первого квартала 2026 года средняя ставка аренды в бизнес-центрах класса А в Петербурге составила 2,8 тысячи рублей

В то же время в бизнес-центрах более низких категорий зафиксирован рост ставок. В сегменте класса B+ аренда подорожала на 10% — до 2,2 тысяч рублей за квадратный метр в месяц, а в классе B — на 13%, до 1,7 тысячи рублей.

Снижение цен в премиальном сегменте эксперты связывают с увеличением доли свободных площадей. За первые три месяца года вакантность в бизнес-центрах класса А выросла на 2,9 п.п. и достигла 8,4%. В сегментах B+ и B этот показатель оказался ниже — 5,5% и 6,2% соответственно.

«Замедление экономики, высокая ключевая ставка и рост налоговой нагрузки заставляют бизнес сокращать издержки. Арендаторы чаще переезжают в более доступные объекты и оптимизируют площади. Кроме того, часть компаний поставила расширение офиса на паузу, так как не хочет брать на себя долгосрочные обязательства»,— отмечает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

По состоянию на начало апреля в городе насчитывалось около 376 тысяч квадратных метров свободных офисных площадей — это 6,6% от общего объема рынка. За год вакансия увеличилась на 2,8 п.п. Наибольшая доля свободных помещений приходится на Центральный район — 26,8% или 109,2 тысяч квадратных метров, что связано с выходом на рынок ряда реконструированных объектов.

Матвей Николаев