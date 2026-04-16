На ремонт спорткомплекса «Звездный» в Воронеже добавляют 140 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области ищет подрядчика для корректировки проектно-сметной документации и капитального ремонта спортивного комплекса «Звездный» на улице Южно-Моравской, 3 в облцентре. Начальная цена контракта составляет почти 140 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Согласно аукционной документации, победитель торгов должен разработать проектно-сметную документацию для капремонта, учитывая размещение в спорткомплексе тренажерной (площадью 288 кв. м), залов для художественной гимнастики (144 кв. м), спортивной борьбы (144 кв. м), бокса (75 кв. м), тяжелой атлетики (150 кв. м), помещения для хранения инвентаря (75 кв. м), игровой зоны (800 кв. м) и места для стоянки инвалидных колясок. После этого подрядчик обязан отремонтировать крышу, дверные блоки, полы, отделать стены и потолки, обновить системы отопления, вентиляции, электроснабжения и сетей связи, а также благоустроить территорию. Завершить работы необходимо к 1 июля 2027 года. Гарантийный срок составляет пять лет.

Спорткомплекс построили в 2007 году. Он представляет собой одноэтажное здание общей площадью 4,1 тыс. кв. м и используется для проведения тренировочных занятий и соревнований.

Заявки на аукцион принимаются до 23 апреля, итоги подведут 27-го.

В марте 2025 года контракт на капитальный ремонт спорткомплекса «Звездный» получило местное ООО «Тандем-сервис» Михаила Олейника. Соглашение с компанией заключили за 88,5 млн руб. Тогда подрядчику до 22 декабря предстояло обновить системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также заменить напольное покрытие из паркетных досок. По данным портала госзакупок, контракт расторгли 19 декабря по соглашению сторон. Стоимость исполненных «Тандем-сервисом» работ составила 2,7 млн руб. В июле 2023 года ООО «Тандем-сервис» также стало победителем торгов на ремонт «Звездного» за 43,5 млн руб. В рамках контракта подрядчик должен был обновить инженерные коммуникации. Соглашение находится на стадии исполнения.

Кабира Гасанова