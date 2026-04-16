В Ростовской области выдачи автокредитов увеличились на 19,3%

В марте 2026 года в Ростовской области выдали 2,3 тыс. автокредитов, что на 19,3% больше, чем в 2025 году. Это подтверждается данными Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом по стране в марте выдали 86,9 тыс. автокредитов. Это на 10,4% больше, чем в прошлом году.

Максимальное количество выдач зафиксировали в Москве — 7,2 тыс. ед., Московской области (6,3 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (4,6 тыс. ед.). При этом наиболее серьезную динамику увеличения числа выданных автокредитов отметили в Липецкой (+39,4%) и Рязанской (+37,7%) областях.

Мария Хоперская