Проект требований к цветовой гамме такси внесли в нижегородское заксобрание

Проект закона о требованиях к цвету кузова такси внесен в законодательное собрание Нижегородской области и опубликован в базе регионального парламента. Как писал «Ъ-Приволжье», требования инициировал областной минтранс. В соответствии с ними автомобили такси должны быть оранжевыми, ранее проект закона допускал черный цвет кузова для такси бизнес-класса.

Требования к цветовой гамме не будут распространяться на такси до окончания срока действия лицензий на пассажирские перевозки, которые были выданы до принятия закона. Планируется, что нормативный акт вступит в силу с 1 сентября 2026 года. После этого все новые машины такси будут включать в реестр в соответствии с новыми требованиями. Цвет остальных машин должен меняться поэтапно по окончании действия разрешений на перевозки.

Против поправок выступил общественный совет по развитию такси, он попросил губернатора Глеба Никитина отозвать инициативу. Общественники отметили, что требования к цвету автомобилей — право, а не обязанность региона, а затраты на перекраску машин повысят цены на услуги такси. Кроме того, нижегородский рынок такси в основном представлен самозанятыми, которые не могут позволить себе лишние траты, а три четверти таксопарков приобрели автомобили в лизинг, условия которого запрещают изменение цвета кузова.

