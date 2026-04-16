Сеть клубов Fresh Fitnes в Ставрополе могут принудительно национализировать

Генеральная прокуратура России подала антикоррупционный иск против Вячеслава Романовского, бывшего начальника Московской областной таможни, его родственников и доверенных лиц. Суд рассмотрит требование обратить в доход государства 56 объектов имущества общей стоимостью свыше 500 млн руб. Заседание в Зеленоградском районном суде Москвы назначено на 20 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Вячеслав Романовский служил в Федеральной таможенной службе с 1993 по апрель 2025 года. Он последовательно возглавлял таможни Карачаево-Черкесии, Ставрополья, Воронежа, Смоленска и Московской области. Эти должности налагали строгие антикоррупционные ограничения, запрещавшие участие в предпринимательской деятельности. Несмотря на это, Вячеслав Романовский через родственников и номинальных владельцев создал в Ставрополе сеть фитнес-клубов Fresh Fit & Spa.

Прокуратура установила, что официальный доход Вячеслава Романовского и его супруги с 2000 года составил всего 39 млн руб. Уже в 2011 году он приобрел в Ставрополе помещения, спортивный инвентарь и тренажеры для фитнес-клуба на 20 млн руб. Вячеслав Романовский зарегистрировал более 50 объектов собственности в Ставропольском крае на имена близких, включая нежилые помещения, землю и элитные автомобили. Генпрокуратура расценила это как нарушение служебного положения и незаконное обогащение.

Имущество под изъятие включает жилые и нежилые помещения, земельные участки и машины премиум-класса. Прокуроры дополнительно требуют взыскать 60,4 млн руб. — сумму от уже проданных активов, таких как автомобили и участки. Ведомство просит суд арестовать имущество и счета ответчиков, а также обеспечить оперативное исполнение через судебных приставов.

Станислав Маслаков