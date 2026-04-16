В Челябинской области возбудили дело из-за нападения стаи собаки на ребенка

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на 11-летнего школьника. В произошедшем усматривают признаки преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным СК, об инциденте с нападением стало известно из публикаций в СМИ и социальных сетей. Несчастный случай произошел на улице Ломоносова в Каслях. Собаки напали на школьника, когда тот шел на детскую площадку. В результате пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Сейчас следователи выясняют, почему в городе не предпринимаются действия по отлову бездомных собак.

