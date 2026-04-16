Программист-инвалид взыскал с «Зитех» 1,4 млн рублей за незаконное увольнение

Суд признал незаконным увольнение программиста с инвалидностью III группы из компании «Зитех» в Нижнем Новгороде. С работодателя также взыскано около 1,4 млн руб., сообщили в пресс-службе Нижегородского облсуда.

Согласно материалам дела, истца приняли на дистанционную работу на неопределенный срок. При трудоустройстве работодатель знал о наличии у работника инвалидности третьей группы.

В период трудовой деятельности истец нареканий к работе не имел, к дисциплинарной ответственности не привлекался. Через два года работодатель начал запрашивать письменные объяснения по вопросам выполнения задач, направлять истца в командировку без его согласия, а также ограничивать доступ к рабочим программам, затрудняя выполнение обязанностей.

«Истец вопреки своей воле направил работодателю заявление об увольнении по собственному желанию, опасаясь увольнения по порочащей статье. В заявлении причиной увольнения указал создание работодателем невыносимых условий труда»,— отмечается в сообщении.

Суд установил, что программист не желал прекращать трудовые отношения, эта работа была для него основным источником дохода, а действия работодателя вынудили написать заявление по собственному желанию.

Исковые требования суд удовлетворил частично: увольнение признано незаконным, истец восстановлен в должности программиста. С ответчика взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 1,28 млн руб., 80 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда и расходы на оплату услуг представителя.

Решение в части восстановления на работе подлежит немедленному исполнению.

Галина Шамберина